Эрон кузатув учун FindFace юзни аниқлаш тизимидан фойдаланмоқда — Der Spiegel
ASTANА. Кazinform — Эрон норозилик намойишларини кузатиш учун FindFace юзни аниқлаш тизимидан фойдаланмоқда, деб хабар беради DW.
Тизим CCТВ камераларидан олинган маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлайди ва уни полиция маълумотлари каби турли маълумотлар базалари билан таққослайди. Der Spiegel журналининг бир нечта халқаро оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда ўтказган тадқиқотига кўра, дастур инсоннинг ёши, жинси ва ўзига хос хусусиятлари ҳақидаги маълумотларни унинг тасвири билан бирга кўрсатади. Функция шунингдек, тасвирларни "ҳиссиёт фильтри" деб номланувчи юз хусусиятлари бўйича саралашни ҳам ўз ичига олади.
Терговга кўра, "FindFace" деб номланган дастурий таъминот Эронга Россиянинг NtechLab компанияси томонидан етказиб берилган бўлиши мумкин. Der Spiegel нашрининг ёзишича, шартнома 2019 йилда имзоланган. Шунга ўхшаш технология Россияда 2018 йилги Жаҳон чемпионати пайтида қўлланилган.
NtechLab кузатув тизимларидан фойдаланиш орқали инсон ҳуқуқларини бузишда иштирок этганлик айбловлари бўйича Европа Иттифоқи томонидан санкцияларга учраган.
Лойиҳага яқин манбанинг айтишича, тизим ижтимоий тармоқлардан танлаб маълумотларни тўплаш, SМS хабарлар, телефон қўнғироқлари ва электрон почта хабарларини таҳлил қилиш ва одамлар ўртасидаги алоқаларни визуализация қилиш, бутун алоқа тармоқларини очиб беришга қодир.
Терговда таъкидланганидек, яқинда бўлиб ўтган норозилик намойишларидан сўнг, Эрон расмийлари кузатув чораларини кучайтирди, жумладан, намойишчиларга таҳдидли хабарлар юборди. Мамлакат ҳарбийлари ва разведка идоралари дастурий таъминотга кириш ҳуқуқига эга. Минтақадаги давом этаётган кескинликни ҳисобга олган ҳолда, тизимдан янада фаолроқ фойдаланиш мумкин.