Эрон Ҳормуз бўғози орқали ўтказилган интернет кабеллари учун ҳақ олади
ASTANА. Кazinform - Эрон Ҳормуз бўғози орқали ўтказилган оптик толали кабеллардан фойдаланганлик учун ҳақ олишни режалаштирмоқда, деб хабар беради BILD.
Сўнгги ҳафталарда Эрон дунёнинг энг муҳим савдо йўлларидан бири бўлган Ҳормуз бўғози орқали транспорт ҳаракатини чеклади.
Энди бу ҳудуддан атиги бир нечта нефть танкерлари ўтади.
Энди Теҳрон бўғоз остидан ўтган интернет кабелларидан ҳам пул ишлаб топади.
Биз халқаро маълумотларни узатувчи учта йирик алоқа тармоғи ҳақида гапирамиз.
Улар орқали ҳар куни тахминан 10 миллиард долларлик молиявий операциялар ўтади.
Теҳрон янги тўловдан нефть экспортидан келиб чиқадиган зарарларни қоплаш учун фойдаланмоқчи.
Эрон расмийларига кўра, бу йўқотишлар кунига 220 миллион долларга етди.
Бундай йўқотишлар АҚШ денгиз флоти Эрон портларини блокировка қилганидан кейин пайдо бўлган.
— Эрон оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, Теҳрон кабеллардан фойдаланадиган хорижий компанияларни йиллик лицензиялаш тўловларини тўлашга мажбур қилиши мумкин. Бу режа нафақат иқтисодий, балки сиёсий оқибатларга ҳам олиб келиши мумкин. Meta, Amazon ва Microsoft каби Америка технология гигантлари Ҳормуз орқали ўтадиган кабеллардан фойдалансалар, "Эрон қонуни" билан ишлашга мажбур бўладилар. Бунга цензура талаблари ҳам киради, — дейилади нашр хабарида.
Аввалроқ Эбраҳим Ризоий АҚШ ва Исроил томонидан янги ҳужум бўлган тақдирда, Теҳрон уранни бойитиш даражасини 90 фоизгача ошириши мумкинлигини айтган эди.
У — Эрон парламентининг Ташқи сиёсат ва миллий хавфсизлик қўмитаси вакили.