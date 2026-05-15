Эрон Хитой кемаларининг Ҳормуз бўғозидан ўтишини осонлаштирди
ASTANA. Kazinform — Эрон мамлакатнинг амалдаги тартибга солиш протоколига мувофиқ бир қатор Хитой кемаларининг Ҳормуз бўғозидан ўтишига рухсат берди. Бу ҳақда Kazinformнинг Пекиндаги мухбири хабар берди.
Хабарга кўра, Хитой кемаларининг ўтишига рухсат чоршанба куни кечқурун кучга кирди.
Reuters агентлигининг Fars агентлигига таяниб хабар беришича, қарор Хитой Ташқи ишлар вазирлиги ва Хитойнинг Эрондаги элчисининг сўровларига жавобан қабул қилинган. Теҳрон икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик доирасида бир қатор Хитой кемаларининг ўтишини осонлаштиришга рози бўлди.
Ушбу қарор минтақадаги вазиятга қандай таъсир қилиши ҳозирча номаълум. Аввалроқ, Теҳрон нейтрал кемалар ўз ҳаракатларини Эрон қуролли кучлари билан мувофиқлаштирса, бўғоздан ўтиши мумкинлигига ишора қилган эди.