Эрон футбол жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун АҚШ визасига ариза берди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилги FIFА жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Эрон миллий терма жамоаси АҚШ визасини олиш учун Анқарадаги АҚШ элчихонасига мурожаат қилди, деб хабар беради Аnadolu.
Футболчилар АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этиш учун виза олишга келишди.
Журналистлар элчихонадан кетаётган футболчилардан виза аризалари натижалари ҳақида сўрашганда, улар жилмайишди.
Эрон терма жамоасининг ўқув-машғулот йиғини 19 май куни Анталияда бошланди.
Эрон футбол федерациясининг биринчи вице-президенти Меҳди Муҳаммад Наби илгари жамоанинг барча аъзолари АҚШ ва Канадага виза олиш учун Анқарага боришини айтган эди.
Унинг сўзларига кўра, жамоанинг хорижда ўйнаётган баъзи футболчилари ҳам виза ва бошқа процедураларни бажариш учун жамоага қўшилишади.
2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади.
Шуни таъкидлаш керакки, АҚШ президенти Дональд Трамп 12 май куни Эрон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинлигини эълон қилган эди, аммо у буни хавфсизлик нуқтаи назаридан тўғри қарор деб ҳисобламаган эди.
Эслатиб ўтамиз, Эрон терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этмаслиги мумкинлиги ҳақида хабар берган эдик.