Эрон билан боғлиқ кескинликлар туфайли Brent нефтининг нархи 95 долларга яқинлашди
ASTANА. Кazinform - Жаҳон нефть нархлари кетма-кет уч савдо сессияси давомида кўтарилгандан сўнг, 3 сентябрь куни бироз пасайди. Бироқ, АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик ва Ҳормуз бўғози орқали нефтm етказиб беришга таҳдид туфайли нархлар юқорилигича қолмоқда, деб хабар беради Reuters.
Reuters агентлигининг сўнгги маълумотларига кўра, Brent нефтининг нархи 1 баррелm учун 94,57-95,07 доллардан сотилмоқда. Америка WТI нефтининг нархи 1 баррель учун тахминан 90,51 долларга тушди. Бу иккала бренд учун ҳам сўнгги тўртта савдо сессиясида биринчи пасайиш бўлди.
Нархларга босим қисман нефть етказиб беришнинг тўсатдан узилиши хавфи ҳақидаги хавотирларнинг юмшаши билан боғлиқ. Бундан ташқари, Ҳормуз бўғозидаги вазият таранглигича қолмоқда. Дунёнинг асосий нефть йўлларидан бири бўлган ушбу бўғоз орқали кемалар қатнови чекланганлигича қолмоқда. Эрон қоидаларни бузган деб ҳисоблаган кемалар устидан назоратни кучайтирди.
Бозорга таъсир кўрсатган яна бир омил — бу Ироқ нефть экспортининг ошиши. Август ойида нефть етказиб бериш кунига 2,34 миллион баррелга кўтарилди. Июль ойида бу кўрсаткич кунига 1,35 миллион баррелни ташкил этди. Бу Яқин Шарқда нефть таъминотида узилишлар бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни бироз камайтиради.
2 сентябрь куни Brent хом нефтининг нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги янги иш ташлашлар ва нефть таъминоти билан боғлиқ хавотирлар фонида тахминан 1% га ошди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон бозорида нефть нархи қимматлашмоқда.