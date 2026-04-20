Эрон АҚШ билан музокараларнинг иккинчи босқичида иштирок этишдан бош тортди — IRNА
ASTANА.Кazinform - Теҳрон АҚШ билан музокараларнинг иккинчи босқичида иштирок этмаслигини маълум қилди, деб хабар берди якшанба куни Эроннинг расмий IRNА ахборот агентлиги.
Xinhuа ахборот агентлигининг хабар беришича, IRNА ўзининг Х ижтимоий тармоқ саҳифасида Эроннинг музокараларнинг иккинчи босқичини ўтказишдан бош тортиши "Вашингтоннинг ҳаддан ташқари талаблари, реал бўлмаган умидлари, позициядаги доимий ўзгаришлар, тез-тез қарама-қаршиликлар ва Эроннинг сулҳни бузиш деб ҳисоблаган денгиз блокадаси" билан боғлиқлигини ёзган.
Форс тилидаги яна бир хабарда IRNА Теҳрон ва Вашингтон ўртасида тинчлик музокараларининг иккинчи босқичи Исломободда ўтказилаётгани ҳақидаги хабарлар "ҳақиқатга тўғри келмайди" эканлигини айтди.
Агентлик Қўшма Штатлар томонидан тарқатилган хабарларни Эронга босим ўтказишга қаратилган "оммавий ахборот воситалари ва айблов ўйини"нинг бир қисми сифатида таърифлаб, "ортиқча, мантиқсиз ва реал бўлмаган талаблар, позицияларнинг тез-тез ўзгариши, АҚШнинг доимий қарама-қарши баёнотлари ва денгиз блокадасининг давом этиши" ҳозирда музокаралардаги тараққиётга тўсқинлик қилаётганини таъкидлади.
IRNА агентлигининг қўшимча қилишича, ҳозирги вазиятда самарали музокаралар учун “мос истиқболлар йўқ”.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ ва Эрон музокаралари шу ҳафта қайта бошланиши мумкинлиги ҳақида хабар берган эдик.