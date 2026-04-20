Ерлан Қошанов КХШТ йиғилишида Қозоғистоннинг янги Конституциясини таништирди
ASTANА. Кazinform — Мажилис раиси Ерлан Қошанов бошчилигидаги Қозоғистон Парламенти делегацияси Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Парламент Ассамблеяси Кенгаши йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Мажилис матбуот хизмати хабар берди.
КХШТ Парламент Ассамблеяси Кенгаши йиғилишида сўзга чиққан Ерлан Қошанов иштирокчиларни Ташкилотнинг 20 йиллиги билан табриклади. Унинг таъкидлашича, бу вақт ичида Парламент Ассамблеяси КХШТ коллектив хавфсизлик тизимининг муҳим элементига айланиб, аъзо давлатлар ўртасида самарали парламент ҳамкорлигини таъминлади.
Мажилис раиси глобал сиёсий беқарорлик шароитида парламент дипломатияси тинчлик ва умумий фаровонлик йўлида муҳим бирлаштирувчи механизмга айланиб бораётганига эътибор қаратди.
Ерлан Қошанов ҳамкасбларига умумхалқ референдумида қозоғистонликларнинг аксарияти томонидан қўллаб-қувватланган янги Конституциянинг асосий қоидалари ҳақида ахборот берди.
– Қасим-Жомарт Тоқаев Президентлигининг дастлабки кунлариданоқ муҳим сиёсий ислоҳотларни бошлаб берди. Янги Конституция уларнинг мантиқий натижасига айланди. Давлат раҳбари ташаббуси билан Адолатли ва Прогрессив Қозоғистонни яратиш Конституциянинг асосий мақсади сифатида белгиланди. Инсон манфаатларига йўналтирилганлик тамойили янги ва чуқурроқ мазмун билан тўлдирилди. Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари давлатнинг асосий қадриятига айланиб бормоқда. Конституция кучли Президент, нуфузли Парламент ва ҳисоб берадиган Ҳукумат мувозанатини мустаҳкамлайди. Биз икки палатали Парламентдан бир палатали Парламентга ўтмоқдамиз. Унга Қурултой номи берилди, унинг аъзолари фақат партия рўйхатлари бўйича сайланади, — деди Мажилис спикери.
КХШТ парламент аъзоларига янги институтлар - Вице-президент ва Халқ Кенгаши, шунингдек, Конституцияда барча ҳокимият тармоқлари ишининг узлуксизлиги, изчиллиги ва изчиллигини таъминлаш кафолати сифатида мустаҳкамланган президентлик бошқарув шакли ҳақида ахборот берилди.
Ассамблея ишини муҳокама қилар экан, Мажилис раиси депутатларнинг КХШТга аъзо давлатларнинг миллий қонунчилигини уйғунлаштириш ва яқинлаштириш бўйича тизимли ва самарали ишларига эътибор қаратди. Ассамблея томонидан қабул қилинган намунавий қонунларнинг доираси жуда кенг бўлиб, коллектив хавфсизликдан тортиб, терроризм, экстремизм, гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланиши ва трансмиллий жиноятчиликка қарши курашгача бўлган барча соҳаларни қамраб олади.
Йиғилиш давомида делегатлар КХШТ Коллектив Хавфсизлик Кенгашининг ноябрь ойидаги сессияси қарорлари, коллектив хавфсизликка таҳдидлар ва хавфларни бартараф этиш чоралари, шунингдек, КХШТга аъзо давлатларнинг миллий қонунчилигини уйғунлаштириш ва яқинлаштириш бўйича КХШТ Парламент Ассамблеясининг 2026-2030 йилларга мўлжалланган Коллектив хавфсизлик бўйича фаолият дастурини амалга оширишни муҳокама қилишди.
Эслатиб ўтамиз, Таалатбек Масадиқов Қасим-Жомарт Тоқаевга КХШТ Бош котиби лавозимидаги режаларини тақдим этди.