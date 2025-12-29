Ерлан Қошанов Мажилиснинг 2025 йилдаги фаолиятини сарҳисоб қилди
ASTANА. Кazinform — Бугун Қозоғистон Республикаси Мажилиси раиси Ерлан Қошанов жорий йилнинг сўнгги ялпи мажлисида Палата фаолиятини сарҳисоб қилди.
— Бугун биз 2025 йилнинг якуний ялпи мажлисини ўтказдик. Бу йил ҳам сиёсий, ҳам қонунчилик жиҳатидан воқеаларга бой бўлди. Йил бошида мамлакат тараққиётининг стратегик йўналишини белгилаб берган ва кенг кўламли сиёсий ислоҳотларга асос солган муҳим ҳужжат — Давлат раҳбарининг тарихий Мурожаатномасининг уч йиллиги нишонланди. Ушбу муҳим воқеа муносабати билан биз махсус ялпи мажлис ўтказдик. Сессия якунлари бўйича мамлакатимизнинг барча фуқароларини умумий мақсадимиз - Адолатли Қозоғистонни яратиш сари бирлашишга чақирувчи резолюция қабул қилинди. Йил, шунингдек, мамлакатимиз учун муҳим юбилейларга бой бўлди. Биз Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 30 йиллигини нишонладик. У — мустақиллик ва ҳуқуқий тартиботнинг пойдеворига айланган асосий қонунимиз. Давлат раҳбарининг топшириғига биноан, депутатлар ташаббусига кўра, Конституциянинг 30 йиллиги муносабати билан амнистия тўғрисидаги қонун қабул қилинди. Айтиш мумкинки, у эзгулик рамзига айланди. Мамлакатимизда ушбу амнистия талабларига қарийб 17 минг маҳкум амал қилди, — деди Е. Қошанов Мажилиснинг ялпи мажлисида.
Шунингдек, у ўтган йили Улуғ Ватан урушида халқимизнинг қаҳрамонлиги хотирасига бағишланган кенг кўламли тадбирлар бўлиб ўтганини эслади. Ушбу тарихий воқеа бизга тинч куннинг қадрини чуқур англашга ёрдам берди ва даҳшатли уруш йилларида қозоғистонликларнинг қаҳрамонлиги ва матонатини яна бир бор хотирамизда жонлантирди.
— Шу билан бирга, жамоатчилик билан тўғридан-тўғри мулоқотни ўрнатиш учун ноёб платформа бўлган Миллий қурултой учрашувлари давом этди. Шу муносабат билан Президентнинг Бурабайдаги нутқи дастурий характерга эга эди. У мамлакат ички сиёсатини ривожлантиришнинг стратегик йўналишини белгилаб берди... 2025 йил ташқи сиёсий фаолликнинг кучайиши ва муҳим халқаро ташаббусларнинг тезлашиши даврига айланди. Президент Будапештда бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида, шунингдек, Қозоғистоннинг жаҳон миқёсидаги мавқеини мустаҳкамловчи бошқа муҳим халқаро тадбирларда иштирок этди. Бундан ташқари, йил давомида Давлат раҳбарининг стратегик аҳамиятга эга ташрифлари ва хорижий давлатлар раҳбарларининг мамлакатимизга жавоб ташрифлари бўлиб ўтди. Президент ташаббуси билан Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Марказий Осиё ва Афғонистон учун Барқарор тараққиёт мақсадлари бўйича Минтақавий марказининг очилиши минтақанинг стратегик аҳамияти ортиб бораётганидан далолат беради. Бу яна бир бор Қозоғистоннинг глобал мулоқотда фаол ва ишончли иштирокчи сифатидаги ролини тасдиқлади. Бундан ташқари, парламент дипломатияси ҳам жадал ривожланмоқда, — деди Мажилис раиси.
Ерлан Қошанов бу йил Парламент Мажилиси учун ҳам самарали бўлганини таъкидлади. Депутатлар Давлат раҳбарининг Мурожаатномаларида, Сайловолди дастурида ва Миллий қурултойда берган топшириқларига асосланиб, бир қатор муҳим қонун ҳужжатларини қабул қилишди. Бу йил 100 та қонун қабул қилинди, улардан 24 таси депутатлар томонидан ташаббус кўрсатилди.
— Шунингдек, биз мамлакатнинг асосий ҳужжатлари - Сув, Бюджет, Солиқ, Қурилиш ва Рақамли кодекслар устида ишларни якунладик. Уларнинг ҳар бири жамиятда қизғин муҳокама қилинди. Алоҳида нормалар Парламентда ва экспертлар ҳамжамиятида кенг муҳокамаларга, ҳатто танқидларга ҳам сабаб бўлди. Ушбу иш натижасида мамлакатнинг узоқ муддатли манфаатларига хизмат қиладиган қарорлар қабул қилинди ва Парламент очиқ ва самарали ишлаганини таъкидлаш мумкин. Асосий кодекслар устида ишларни якунлаб, биз келажак учун пойдевор қўядиган қонунчиликка ўтдик. "Сунъий интеллект тўғрисида"ги янги қонун қабул қилинди. Қозоғистон бу соҳада ўзининг махсус қонунига эга бўлган Европа Иттифоқидан кейинги иккинчи юрисдикцияга айланди, — деди у.
