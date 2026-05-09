Ерлан Қарин Бауржан Момишулининг ҳайкали пойига гулчамбар қўйди
ASTANА. Каzinform — ҚР Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Ғалаба куни муносабати билан Астана шаҳрида Халқ Қаҳрамони, Совет Иттифоқи Қаҳрамони ва таниқли ёзувчи Бауржан Момишулининг ҳайкали пойига гулчамбар қўйди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Тадбирда Президент ҳузуридаги Ёшлар сиёсати кенгаши аъзолари ҳам иштирок этишди.
Маросим давомида Давлат маслаҳатчиси қаҳрамонларнинг жасорати халқ хотирасида абадий қолишини таъкидлади.
Масалан, Давлат раҳбарининг Атирау вилоятида бўлиб ўтган Миллий қурултой сессиясидаги топшириқларига мувофиқ, 2024 йилда "Айбын" ордени даражаларига Сағадат Нурмағамбетов, Бауржан Момишули ва Раҳимжан Қошқарбаевларнинг номлари берилди.
Бундан ташқари, 2025 йил 24 декабрда Бауржан Момишули таваллудининг 115 йиллиги муносабати билан Президент Қасим-Жомарт Тоқаев шонли қаҳрамонга "Халқ Қаҳрамони" унвонини бериш тўғрисидаги Фармонни имзолади.
Бауржан Момишулининг ёрқин қиёфаси ва қаҳрамонлик ишлари ёш авлод учун доимо ўрнак бўлиб қолади. Унинг ҳаёт йўли — чинакам бунёдкор ватанпарварлик, шараф ва Ватанга хизмат қилишнинг чўққиси.
