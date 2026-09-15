ҚР Президенти Телерадиокомплекси директорининг янги ўринбосари тайинланди
ASTANA. Kazinform — Еркежан Кунтуған Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси директорининг ўринбосари этиб тайинланди.
Е. Кунтуған медиа соҳасида катта тажрибага эга. 2023 йил январь ойидан бери Jibek Joly телеканали директори сифатида фаолият юритмоқда, ундан олдин Президент Телерадилкомплексининг креатив директори лавозимида ишлаган.
Йиллар давомида у Atameken Business телеканалининг ижрочи продюсери ва «Евразия» телеканалининг креатив продюсери лавозимларида ишлаган.
Е. Кунтуған янги лавозимида Президент Телерадиокомплексининг асосий йўналишларини, жумладан, телевизион контентни ишлаб чиқиш, ахборот ва ижодий лойиҳалар ҳамда ишлаб чиқариш жараёнларини такомиллаштириш билан шуғулланади.