Еркебулан Енсегенов таэквондо бўйича Осиё чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлди
ASTANA. Kazinform — Еркебулан Енсегенов 2026 йилги таэквондо бўйича Осиё чемпионатининг бронза медалига сазовор бўлди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Қозоғистон таэквондо терма жамоаси 2026 йилги таэквондо бўйича Осиё чемпионатида ўзининг илк медалини қўлга киритди.
Қозоғистонлик таэквондочи 54 кг вазн тоифасида медални қўлга киритди. У ярим финалга чиқди ва иорданиялик Жафар Альдаудга ютқазди.
