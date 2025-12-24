Ереванда Қозоғистоннинг туризм салоҳияти тақдим этилди
ASTANA. Kazinform — Ереванда Қозоғистоннинг туризм салоҳияти Қозоғистон-Арманистон туризм ҳамкорлигини ривожлантириш бўйича давра суҳбати доирасида тақдим этилди. Тадбир Қозоғистоннинг Арманистондаги элчихонаси томонидан Арманистон туризм федерацияси кўмагида ташкил этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Давра суҳбати Қозоғистоннинг сайёҳлик имкониятларини тарғиб қилиш, Арманистон жамиятини мамлакатнинг сайёҳлик салоҳияти ҳақида хабардор қилиш, шунингдек, икки мамлакат ўртасидаги сайёҳлик алмашинувларини кенгайтириш ва маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган эди.
Тадбир давомида иштирокчилар тажриба алмашишди ва туризм соҳасида икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича тавсиялар беришди. Давра суҳбатида Қозоғистоннинг Арманистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Болат Иманбаев, Арманистон Туризм қўмитаси раиси Лусине Геворкян ва Арманистон Республикаси Туризм Федерацияси президенти Мехак Апресян иштирок этди.
Онлайн форматда Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги Туризм саноати қўмитаси раиси Нуртас Қарипбаев, «Kazakh Tourism» АЖ Маркетинг ва халқаро бозорлар департаменти директори Айнур Жуматаева, шунингдек, Арманистон туризм бизнеси вакиллари сўзга чиқдилар.
Тадбирда сўзга чиққан Болат Иманбаев бугунги кунда Қозоғистон сайёҳларга маданий, таълим ва экологик туризмдан тортиб, бизнес, спорт ва тиббий туризмгача бўлган кенг кўламли йўналишларни таклиф қилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда мамлакатнинг туризм инфратузилмаси фаол ривожланмоқда, янги туризм кластерлари шакллантирилди ва хизмат кўрсатиш сифати яхшиланмоқда.
“Статистика шуни кўрсатадики, икки мамлакат фуқаролари ҳам сайёҳлик сафарларига барқарор ўзаро қизиқиш билдирмоқда”, — деди дипломат.
Элчи икки томонлама ҳамкорлик салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш учун қулай транспорт ва логистика ечимлари зарурлигини таъкидлади. Шу муносабат билан, Қозоғистон Республикасининг Арманистондаги элчихонаси икки мамлакатнинг тегишли идоралари билан биргаликда Ереван-Астана-Ереван йўналиши бўйича тўғридан-тўғри мунтазам ҳаво қатновини қайта тиклаш масаласи устида ишламоқда.
Шунингдек, томонлар туризм соҳасидаги ҳамкорликни, жумладан туроператорлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари учун таништирув сафарларини ташкил этиш орқали янада ривожлантиришга келишиб олдилар. Бу туристик имкониятларни жойида кўриб, икки мамлакат салоҳиятини имкони борича холис ва жозибали тарзда тақдим этишга имкон беради.
Учрашув якунида иштирокчилар туризм мулоқотини ривожлантириш Қозоғистон-Арманистон ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва гуманитар алоқаларни кенгайтиришга қўшимча туртки беришига ишонч билдирдилар.