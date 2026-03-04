ЕОИИ мамлакатлари қайта ишлаш учун мол гўшти импортига имтиёзли квоталар жорий этди
ASTANA. Kazinform — Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши айрим турдаги мол гўшти импортига тариф имтиёзларини жорий этишга қарор қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Қарор жорий йилнинг 9 мартидан кучга киради ва 2026 йил 1 январдан келиб чиқадиган ҳуқуқий муносабатларга тааллуқлидир.
Ушбу қарор фақат гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун мўлжалланган янги сўйилган, совутилган ва музлатилган мол гўштига нисбатан қўлланилади. ЕОИИга аъзо ҳар бир давлат учун камайтирилган ставка бўйича импорт қилинадиган гўшт ҳажмига чеклов белгиланган.
Имтиёзли квоталар қуйидагича тақсимланади:
- Арманистон - 7,5 минг тоннагача;
- Беларусь - 7,5 минг тоннагача;
- Қозоғистон - 5 минг тоннагача (музлатилган гўшт);
- Қирғизистон - 5 минг тоннагача;
- Россия - 100 минг тоннагача (музлатилган гўшт).
Божхона божининг камайтирилган ставкаси фақат аъзо давлатнинг ваколатли органи томонидан берилган тасдиқловчи ҳужжат мавжуд бўлган тақдирда қўлланилади. Ҳужжатда импорт қилувчи ташкилот, импорт қилинган гўштнинг номенклатураси ва ҳажми кўрсатилиши керак.
Бундай хом ашёлардан фақат гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун фойдаланишга рухсат берилади. Улар фақат аъзо давлатда рўйхатдан ўтган гўштни қайта ишлаш корхоналарига сотилиши мумкин. Бундай корхоналарни киритиш мезонлари миллий қонунчиликка мувофиқ белгиланади.
Гўштдан фойдаланишга чекловлар товарлар эркин муомалага чиқарилган кундан бошлаб бир йилдан ошмаслиги керак:
- агар импорт қилувчи гўштни қайта ишлаш корхонаси бўлса, товарлар унинг омборига жойлаштирилгунга қадар;
- агар импорт қилувчи бошқа шахс бўлса, улар қайта ишлаш корхонасига сотилгунга қадар.
Товарларни омборга жойлаштириш ёки сотиш қабул қилиш ёки етказиб бериш далолатномаси билан тасдиқланади.
Бундан ташқари, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия ҳукуматлари чегирма билан импорт қилинган хом ашёдан тайёрланган тайёр маҳсулотлар бошқа ЕОИИ давлатларига экспорт қилинмаслигини таъминлашлари шарт.
Чегирма 2026 йил 1 январдан 31 декабргача рўйхатдан ўтган декларациялар бўйича импорт қилинган товарларга нисбатан қўлланилади.