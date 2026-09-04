Энрике Иглесиаснинг Астанадаги концерти қандай ўтди
ASTANA. Kazinform – Дунёга машҳур испаниялик хонанда Энрике Иглесиас Астанада концерт бериб, «Астана Арена» стадионида машҳур хит қўшиқларини ижро этди.
Концерт бошланишидан олдиноқ стадион атрофига томошабинлар кўплаб йиғила бошлади. Улар орасида хонанданинг ижодини 20 йилдан ортиқ вақтдан бери тинглаб келаётган мухлислар ҳам, концерт учун бошқа мамлакатлардан махсус ташриф буюрган меҳмонлар ҳам бор.
Энрике Иглесиас саҳнага чиққан пайтда томошабинлар уни олқишлар билан кутиб олди. Концерт дастуридан жаҳон чартларида юқори ўринларни эгаллаган Bailamos, Hero, Escape ва Tonight каби машҳур қўшиқлар ўрин олди.
Айниқса, кўпчиликка яхши таниш хитларнинг дастлабки оҳанглари янграган пайтда стадиондаги муҳит янада жонланди. Бир неча авлод вакиллари хонанда билан бирга қўшиқ куйлаб, концертни катта мусиқий кечага айлантирди.
“Бу кўпчилик учун хорижий юлдузнинг навбатдаги концертидагина эмас эди. Иглесиаснинг қўшиқлари томошабинларга илк муҳаббатни, ёшлик даврини, саёҳатларни ва ҳаётдаги унутилмас лаҳзаларни эслатди”, – деб ёзади Kazinform мухбири.
Хонанда тахминан 1,5 соат давом этган концерт давомида томошабинлар билан фаол мулоқот қилди. Мухлислар унинг қўшиқларини бирга куйлаб, ҳар бир композицияни олқишлар билан қарши олди.
Концерт якунида Энрике Иглесиас қозоғистонлик томошабинларга қозоқ тилида миннатдорчилик билдириб, ўз чиқишини якунлади.
Астана шаҳридаги концерт хонанданинг сентябрь ойида Қозоғистонга ташрифи доирасидаги илк чиқиши бўлди. Кейинги концерт 5 сентябрда Алмати шаҳридаги Марказий стадионда бўлиб ўтади.