Энг кўп деҳқон хўжаликлари Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 353 472 та деҳқон хўжаликлари фаолият юритмоқда.
Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Андижон вилояти — 53 265 та
- Хоразм вилояти — 47 276 та
- Самарқанд вилояти — 42 084 та
- Фарғона вилояти — 32 554 та
- Қашқадарё вилояти — 30 374 та
- Сурхондарё вилояти — 25 834 та
- Наманган вилояти — 24 961 та
- Бухоро вилояти — 20 716 та
- Тошкент вилояти — 20 524 та
- Жиззах вилояти — 17 309 та
- Сирдарё вилояти — 13 813 та
- Қорақалпоғистон Республикаси — 13 381 та
- Навоий вилояти — 11 326 та
- Тошкент шаҳри — 55 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.