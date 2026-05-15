KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Энг кўп деҳқон хўжаликлари Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 353 472 та деҳқон хўжаликлари фаолият юритмоқда.

    деҳқон хўжалиги
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Андижон вилояти — 53 265 та
    • Хоразм вилояти — 47 276 та
    • Самарқанд вилояти — 42 084 та
    • Фарғона вилояти — 32 554 та
    • Қашқадарё вилояти — 30 374 та
    • Сурхондарё вилояти — 25 834 та
    • Наманган вилояти — 24 961 та
    • Бухоро вилояти — 20 716 та
    • Тошкент вилояти — 20 524 та
    • Жиззах вилояти — 17 309 та
    • Сирдарё вилояти — 13 813 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 13 381 та
    • Навоий вилояти — 11 326 та
    • Тошкент шаҳри — 55 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистон Марказий Осиё хабарлари Қишлоқ хўжалиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф