Энергетика вазири: Нефть қазиб олиш ҳажми 99,5 миллион тоннага етди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов Нефть ва газ ходимлари куни билан табриклади.
— Ҳурматли нефтб ва газ соҳаси ходимлари ва фахрийлар! Сизларни касб байрамимиз — Нефть ва газ соҳаси ходимлари куни билан чин дилдан табриклайман! Ҳар бир тонна нефть ва ҳар бир куб метр газ ортида катта меҳнат, масъулият ва юқори профессионаллик ётади. Сизлар ҳар куни корхоналарнинг барқарор ишлашини таъминлайсизлар ва мамлакатнинг энергия хавфсизлигини мустаҳкамлайсизлар. Ўтган йил биз учун рекорд кўрсаткичлар билан нишонланди: нефть қазиб олиш ҳажми 99,5 миллион тоннага етди, — деди вазир.
Ерлан Ақкенженовнинг сўзларига кўра, ўтган йили мамлакат нефтни қайта ишлаш заводларида 18, 4 миллион тонна нефть қайта ишланган.
— Олдинда янги вазифалар ва муҳим марралар турибди. Сизнинг тажрибангиз, билимингиз ва биргаликдаги саъй-ҳаракатларингиз туфайли биз бу вазифаларни шараф билан бажара оламиз. Биз фақат нефть қазиб олиш билан чекланиб қолмай, балки саноатни ҳар томонлама ривожлантирмоқдамиз. Ўтган йили мамлакатимиз нефтни қайта ишлаш заводларида ўн саккиз тўрт миллион тонна нефть қайта ишланди.
Нефть-кимё ва газ саноати ҳам ривожланмоқда, янги саноат тармоқлари ва иш ўринлари очилмоқда. Табиий газ янада қулайлашмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизни газлаштириш даражаси 64 фоиздан ошди. 13 миллиондан ортиқ фуқароларимиз табиий газдан баҳраманд бўлмоқдалар, — деди у.
У конларда ва фабрикаларда ишлайдиган ва Қозоғистон тараққиётига ҳисса қўшаётганларга миннатдорчилик билдирди.
— Бизнинг вазифамиз — мамлакатимизнинг барча аҳолисини газ билан таъминлаш. Бу ютуқларнинг барчаси сизларнинг шарофатингиз билан амалга оширилди. Ҳар бир кўрсаткич ортида одамларнинг билими, тажрибаси ва меҳнати туради. Фахрийларимизга алоҳида миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Сизлар нефть ва газ саноатининг пойдеворини қўйдингизлар. Бу бой тажриба биз учун доимо катта аҳамиятга эга бўлади.
Ҳозирда конларда ва фабрикаларда ишлаётган ва Қозоғистон тараққиётига ҳисса қўшаётган барчага миннатдорчилик билдирмоқчиман. Сизларга ва яқинларингизга сиҳат-саломатлик, ҳар бир оилага соҳлиқ, фаровонлик, мўл-кўлчилик ва ишонч тилайман. Ишларингиз доимо хавфсиз ва лойиҳаларингиз муваффақиятли бўлсин! Касбий байрамингиз муборак бўлсин, — деди вазир.