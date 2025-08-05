OZ
    12:07, 05 Август 2025

    Энди Қозоғистонда истеъмолчилар ҳуқуқлари виртуал ёрдамчи томонидан ҳимоя қилинади

    ASTANА. Kazinform — ҚР Савдо ва интеграция вазирлиги истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтириш учун виртуал ёрдамчини ишлаб чиқмоқда.

    сунъий интеллект
    Фото: ortcom.kz

    Бу ҳақда Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев маълум қилди.

    — Сунъий интеллектни ривожлантириш концепциясини амалга ошириш доирасида биз истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича виртуал ёрдамчини ишлаб чиқишни якунладик. Сунъий интеллект элементларига эга агент ҳозирда синов босқичида, — деди Арман Шаққалиев Ҳукумат йиғилишида.

     

    Бундан ташқари, вазирлик томонидан қуйидаги лойиҳалар устида иш олиб борилмоқда:

    — Миллий стандартлар кутубхонасининг виртуал ёрдамчиси;

    — Синов ўтказиш учун лаборатория жиҳозларини танлаш бўйича виртуал ёрдамчи;

    — Савдо оқимини таҳлил қилиш модули.

    Эслатиб ўтамиз, мамлакатда янги савдо платформасини ишга тушириш масаласи кўриб чиқилмоқда.

