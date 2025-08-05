Энди Қозоғистонда истеъмолчилар ҳуқуқлари виртуал ёрдамчи томонидан ҳимоя қилинади
ASTANА. Kazinform — ҚР Савдо ва интеграция вазирлиги истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтириш учун виртуал ёрдамчини ишлаб чиқмоқда.
Бу ҳақда Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев маълум қилди.
— Сунъий интеллектни ривожлантириш концепциясини амалга ошириш доирасида биз истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича виртуал ёрдамчини ишлаб чиқишни якунладик. Сунъий интеллект элементларига эга агент ҳозирда синов босқичида, — деди Арман Шаққалиев Ҳукумат йиғилишида.
Бундан ташқари, вазирлик томонидан қуйидаги лойиҳалар устида иш олиб борилмоқда:
— Миллий стандартлар кутубхонасининг виртуал ёрдамчиси;
— Синов ўтказиш учун лаборатория жиҳозларини танлаш бўйича виртуал ёрдамчи;
— Савдо оқимини таҳлил қилиш модули.
Эслатиб ўтамиз, мамлакатда янги савдо платформасини ишга тушириш масаласи кўриб чиқилмоқда.