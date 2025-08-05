Қозоғистон маркетплейсини ишга тушириш устида ишлаяпмиз - вазир
ASTANА. Кazinform — Мамлакатда янги сотиш ва харид қилиш платформаси ишга туширилади. Бу ҳақда ҚР Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев маълум қилди.
— Ҳукумат раҳбари топшириғига кўра биз инновацион агромаркетплейсни ишлаб чиқаяпмиз. Ушбу тизим ишлаб чиқарувчилар, савдо тармоқлари ва давлат органлари ўртасида тўғридан-тўғри рақамли алоқани йўлга қўйиб, воситачилар ва ношаффоф савдо схемаларига барҳам беради, — деди Арман Шаққалиев Ҳукумат йиғилишида.
Шу муносабат билан вазир маҳаллий В2В платформасининг янги форматини ишга тушириш масаласи кўриб чиқилаётганини айтди.
— У улгуржи импортни тартибга солишда кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Шу муносабат билан маҳаллий электрон платформани ишлаб чиқиш ва уни хорижий электрон платформалар билан интеграциялаш режалаштирилган. Энди биз платформани тўлиқ амалга ошириш учун сертификатлаштириш жараёнидаги техник тўсиқларни бартараф этиш масаласига ойдинлик киритмоқдамиз, — дейди у.
Вазир, шунингдек, Қозоғистон Ҳукумати ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги 1996 йилдаги савдо битимига ўзгартиришлар киритиш масаласи муҳокама қилинаётганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ вазир товар савдоси соҳасини рақамлаштиришнинг бориши ҳақида гапирган эди.