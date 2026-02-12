OZ
    18:10, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Энди археологларга роботлар ёрдам беради

    ASTANА. Кazinform – Энди археологларга ёрдам берадиган роботлар пайдо бўлди. Бу ҳақда Jibek Joly телеканалнинг янгиликлар хизматида маълум қилинди.

    археология
    Фото: Синьхуа

    Инновацион лойиҳа «ALEM TECH FEST 2026» чемпионатида тақдим этилди. 6-марта ўтказилаётган танловда 5 мингдан ортиқ ихтирочи иштирок этмоқда.

    Марказий Осиёнинг энг яхши мактаб ўқувчилари бу йил археология мавзусида ишладилар.

    Ўқувчилар қадимий артефактларни ўрганишди, олимларнинг ишини осонлаштирадиган ва артефактларни асл ҳолатида сақлайдиган ақлли роботларни олиб келишди.

    Ушбу танлов ғолиблари АҚШнинг Хьюстон шаҳрида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатига йўлланма олишади.

    Шуни таъкидлаш керакки, қозоғистонлик ёшлар бундай танловларда тўрт марта ғолиб бўлишган.

    — Бу мавсумнинг мавзуси археология бўлиб, жамоалар археологлар учун аниқ муаммоларни топиб, уларни муҳандислик усулида ҳал қилишлари керак. Энг кучли жамоалар ҳозир бу ерда тўпланишди. Ушбу мусобақада ғолиб бўлган жамоалар кейинчалик йирик халқаро мусобақаларга йўлланма оладилар, деди USTEM Robotics жамғармаси директори Асилбек Мирзахметов.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда Миллий археология хизмати ташкил этилади.

    Теглар:
    Археология Ўқувчилар Робототехника Jibek Joly
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
