13:10, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Елена Рибакина жаҳон рейтингидаги ўрнини сақлаб қолди
ASTANА. Кazinform – Теннисчи Елена Рибакина жаҳон рейтингининг ТОП бешлигидаги ўрнини сақлаб қолди.
Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) йил учун жаҳон рейтингини эълон қилди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси етакчиси Елена Рибакина ТОП бешликдаги ўрнини сақлаб қолди. У мавсумни дунёнинг бешинчи ракеткаси сифатида якунлади.
Юлия Путинцева рейтингда 71-ўринни, Зарина Диас эса 285-ўринни эгаллади. Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 15-ўринни сақлаб қолди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди.