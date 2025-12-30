OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Елена Рибакина жаҳон рейтингидаги ўрнини сақлаб қолди

    ASTANА. Кazinform – Теннисчи Елена Рибакина жаҳон рейтингининг ТОП бешлигидаги ўрнини сақлаб қолди.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) йил учун жаҳон рейтингини эълон қилди.

    ҚР МОҚ маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси етакчиси Елена Рибакина ТОП бешликдаги ўрнини сақлаб қолди. У мавсумни дунёнинг бешинчи ракеткаси сифатида якунлади.

    Юлия Путинцева рейтингда 71-ўринни, Зарина Диас эса 285-ўринни эгаллади. Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 15-ўринни сақлаб қолди.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар Туркиядаги турнирда ғолибликни қўлга киритди.

    Теглар:
    Теннис Спорт Рейтинг
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
