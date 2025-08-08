Елена Рибакина жаҳон рейтингида ТОП-10 га қайтди
ASTANА. Кazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) янгиланган рейтингини эълон қилди.
Монреаль (Канада) WТА 1000 турнирининг ярим финалига қадар етиб борган Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина 12-ўриндан 10-ўринга кўтарилди.
Шу тариқа қозоғистонлик теннисчи яна ТОП-10 га кирди.
Юлия Путинцева 46-ўринда, Зарина Дияс 251-ўринни сақлаб қолди, Жибек Қуламбаева эса 294-ўриндан 295-ўринга тушиб кетди.
WТА рейтингида беларуслик Арина Соболенко пешқадамлик қилмоқда, иккинчи ўринда америкалик Кори Гауфф, учинчи ўринда польшалик Ига Швентек бормоқда.
Монреаль турнирида ғолиб чиққан канадалик 18 ёшли Виктория Мбоко 85-ўриндан 24-ўринга (+61), финалчи япониялик Наоми Осака эса 49-ўриндан 25-ўринга кўтарилди.
Е.Рибакина Цинциннати (АҚШ WТА 1000 турнирида муваффақиятли иштирок этса, рейтингда янада юқорига кўтарилиши мумкин.
Қозоғистонлик теннисчи икки йил аввал дунё рейтингида кучли учликдан жой олган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Германияда ўтказилаётган турнирнинг чорак финалига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.