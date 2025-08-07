OZ
    Тимофей Скатов Германияда ўтказилаётган турнирнинг чорак финалига йўл олди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 305-ракеткаси Тимофей Скатов Германиянинг Бонн шаҳрида бўлиб ўтаётган челленжер турнирининг чорак финалига чиқди.

    скатов
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда жаҳон рейтингида 260-ўринда турган руминиялик Филип Кристиану Жиянуга қарши майдонга тушди.

    Биринчи сетда Скатов тай-брейкда устунликни қўлга киритди – 7:6 (7:0).

    Иккинчи сетда эса Тимофей мутлақ устунлик намойиш этди – 6:1.

    1 соат 22 дақиқа давом этган баҳсда Скатов 4 та эйс зарбасини амалга ошириб, 4 та брейк-пойнтдан фойдаланди. Жияну эса 1 та эйс ва 2 та брейк билан чекланди.

    Тимофей Скатов ярим финалга чиқиш учун рейтингда 825-ўринда турган болгариялик Янаки Милевга қарши баҳс олиб боради.

    Шу турнирда қозоғистонлик теннисчилар Дмитрий Попко ва Денис Евсеев жуфтлик беллашувида илк рақибларини мағлубиятга учратиб, чорак финалга йўл олишди.

    Жарасқан Нұрыбаев
    Сўнгги хабарлар
