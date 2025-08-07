Тимофей Скатов Германияда ўтказилаётган турнирнинг чорак финалига йўл олди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 305-ракеткаси Тимофей Скатов Германиянинг Бонн шаҳрида бўлиб ўтаётган челленжер турнирининг чорак финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда жаҳон рейтингида 260-ўринда турган руминиялик Филип Кристиану Жиянуга қарши майдонга тушди.
Биринчи сетда Скатов тай-брейкда устунликни қўлга киритди – 7:6 (7:0).
Иккинчи сетда эса Тимофей мутлақ устунлик намойиш этди – 6:1.
1 соат 22 дақиқа давом этган баҳсда Скатов 4 та эйс зарбасини амалга ошириб, 4 та брейк-пойнтдан фойдаланди. Жияну эса 1 та эйс ва 2 та брейк билан чекланди.
Тимофей Скатов ярим финалга чиқиш учун рейтингда 825-ўринда турган болгариялик Янаки Милевга қарши баҳс олиб боради.
Шу турнирда қозоғистонлик теннисчилар Дмитрий Попко ва Денис Евсеев жуфтлик беллашувида илк рақибларини мағлубиятга учратиб, чорак финалга йўл олишди.