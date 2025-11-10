Елена Рибакина жаҳон рейтингида кучли бешликка кирди
ASTANА. Кazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳслари бўйича янгиланган рейтингини эълон қилди.
Ар-Риёдда бўлиб ўтган йилнинг якуний турнирида ғолиб чиққан Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина америкалик Жессика Пегулани ортда қолдириб, бешинчи ўринга кўтарилди.
Қозоғистонлик теннисчи жаҳон рейтингидаги энг яхши натижасига - 3-ўринга яқинлашмоқда.
Йилнинг финал турниридаги ғалабасидан сўнг, Е. Рибакина ушбу суръатни янги 2026 йилги мавсумда ҳам давом эттиришга умид қилаётганини айтди.
— Бу чемпионлик мени ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ ишлашга ундайди. Мусобақалар оралиғида яхши натижаларга эришдик. Ҳатто энг яхши формамда бўлмаганимда ҳам, яхши ўйин кўрсатдим. Ҳар бир муҳим ўйиндан катта тажриба орттирасиз. Бу сафар ҳаммаси кутганимдек ўтди. Ушбу турнирда содир бўлган барча ижобий нарсаларни келгуси муҳим ўйинларда давом эттиришга ҳаракат қиламан, — деди Рибакина.
Машҳур теннисчи Серена Уильямснинг собиқ мураббийи Рик Макки ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Елена Рибакинанинг 2026 йилда дунёнинг биринчи ракеткаси бўлиш имконияти борлигини ёзди.
Жаҳон рейтингида Беларусь вакили Арина Соболенко ҳали ҳам етакчилик қилмоқда, польшалик Ига Швентек иккинчи ўринда, америкалик Кори Гауфф эса учинчи ўринда.
Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева 73-ўринда қолди.
Жуфтлик баҳсларида Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Анна Данилина 13-ўриндан 15-ўринга, Ю. Путинцева 105-ўриндан 106-ўринга тушиб кетди, Жибек Қуламбаева эса 132-ўриндан 130-ўринга кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рибакина WТА якуний турнирида ғолиб чиққан биринчи осиёлик теннисчи бўлганини ёзган эдик.
Қасим-Жомарт Тоқаев теннисчи Елена Рибакинани ғалабаси билан табриклаган эди.