Елена Рибакина US Open мусобақасини муваффақиятли бошлади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина US Open мусобақасининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи ўзининг илк учрашувини 585-ўринда турган америкалик, 17 ёшли Теа Фродинга қарши ўтказди, у биринчи марта “Катта дубулға” турнирида иштирок этмоқда.
Бу икки спортчи ўртасидаги биринчи учрашув эди.
Биринчи сетда ҳисоб 3:2 бўлганида, Рибакина брейк қилди ва ўз суръатини сақлаб қолишга муваффақ бўлди - 6:3.
Иккинчи сетда Елена 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин яна бир брейк билан ҳисобни 5:1 га етказди. Ниҳоят, у ўйинни ғалаба билан якунлади - 6:2.
1 соат 11 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 6 та брейк-пойнтдан 3 тасини ва 6 та эйсни фойдаланди. Фродин 11 та эйсни фойдаланди, аммо 2 та брейк-пойнтни қўлга кирита олмади.
Елена Рибакина учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 105-ракеткаси, испаниялик Жессика Бузас Манейро ёки 75-ўринни эгаллаган чехиялик Дарья Видманова билан тўқнаш келади.
Қозоғистонлик теннисчи ўйиндан сўнг, агар у жаҳон рейтингида пешқадамликни қўлга кирита олса, бу катта ютуқ бўлишини айтди.
Агар Е. Рибакина US Open ярим финалига чиқса, у биринчи рақамли теннисчига айланади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина WТА live рейтингида 1-ўринга кўтарилди.