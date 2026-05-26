Елена Рибакина Ролан Гаррос турнирини ғалаба билан бошлади
ASTANА. Каzinform – Дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Франция очиқ чемпионатининг биринчи босқичидан ҳеч қандай муаммосиз ўтди.
Париж кортидаги биринчи учрашувда қозоғистонлик спортчи WТА рейтингида 84-ўринда турган 26 ёшли словениялик Вероника Эрьявецни осонликча мағлуб этди.
Қозоғистон теннис федерацияси маълумотларига кўра, 1 соат 16 дақиқа давом этган ўйин Елена фойдасига 6:2, 6:2 ҳисобида якунланди. Бу вақт ичида Рибакина 2 та эйс амалга оширди ва 1 та қўш хатога йўл қўйди. Шунингдек, у 5 та брейк-пойнтдан 4 тасидан муваффақиятли фойдаланиб, рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда Елена Парижда тўртинчи босқичга чиққан эди. Бу шуни англатадики, кейинги икки ҳафта ичида у 240 рейтинг очкосини ҳимоя қилиши керак. Рибакинанинг кейинги рақиби украиналик Юлия Стародубцева (WТА № 55) бўлади.
Шунингдек, Қозоғистоннинг иккинчи ракеткаси Юлия Путинцева (WТА № 76) ҳам биринчи раундда кортга чиқди. Унинг рақиби австралиялик Талия Гибсон (WТА № 58).
Аёллар жуфтлик баҳсларида Қозоғистонни одатдагидек Анна Данилина ҳимоя қилади. Мамлакатнинг энг яхши жуфтлик ўйинчиси собиқ шериги сербиялик Александра Крунич билан яна бирлашади. Дастлабки ўйинда ғалаба қозонган жуфтлик чехиялик Жесика Малечкова ва Мириам Шкох жуфтлигига қарши ўйнайди.
Эркаклар ўртасидаги мусобақада мамлакатнинг амалдаги чемпиони Александр Шевченко (АТР № 88) яккалик баҳсларида муддатидан олдин мусобақани тарк этиш мажбур бўлди. Асосий тўрга тўғридан-тўғри йўлланма олган у америкалик Алекс Микелсенга (АТР № 42) уч сетда 2:6, 4:6, 2:6 ҳисобида ютқазди. Бироқ, Шевченко Париж кортлари билан бутунлай хайрлашмади: у жуфтлик баҳсларида жамоа етакчиси Александр Бублик билан бирга чиқиш қилади.
Александр Бублик (АТР №10) яккалик баҳсларида ўйинини бошлайди. Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Германия вакили Ян-Леннард Штруффга (АТР №80) қарши ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи Томирис Нуржан Испаниядаги турнирда ғолиб чиқди.