Елена Рибакина Рим турнирининг учинчи босқичига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Римда (Италия) WТА 1000 турнирини ғалаба билан бошлади.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 47-ракеткаси, грециялик Мария Саккари билан тўқнаш келди.
Рақиблар бунгача олти марта тўқнаш келишган, уларнинг бештасида Рибакина ғалаба қозонган.
Бу сафар Елена биринчи сетни брейк билан бошлаган бўлса-да, Мария ҳисобни тенглаштирди — 3:3. Бироқ, қозоғистонлик спортчи яна бир брейк қилишга ва ўз фойдасига ҳал қилишга муваффақ бўлди — 6:4.
Иккинчи сетда Рибакина 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди, аммо Саккари яна брейк қилди.
Бироқ, Елена ўйинни ғалаба билан якунлади — 6:1.
1 соат 15 дақиқа давом этган ўйинда Е. Рибакина 12 та брейк-пойнтдан 6 тасини ва 5 та эйсдан фойдаланди. М. Саккари 2 та брейк билан ажралиб турди.
Елена Рибакина тўртинчи босқичга чиқиш учун дунёда 42-ўринда турган филиппинлик Александра Эала билан рақобатлашади. У иккинчи босқичда 33-ўринда турган хитойлик Синьюй Ванни 6:4, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
