OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:35, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рибакина Пекин турнирининг учинчи босқичига чиқди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 10-ракеткаси Елена Рибакина Пекин (Хитой) WТА 1000 турнирининг учинчи босқичига йўл олди.

    Рибакина
    Фото: Оlympic.kz

    Турнирнинг 8-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи иккинчи даврада рейтингда 90-ўринни эгаллаб турган америкалик Кэти Макнеллига қарши кортга чиқди.

    Рибакина биринчи сетда ғалаба қозонди - 7:5. Иккинчи бўлимда Макнелли ютди - 6:4. Учинчи, ҳал қилувчи сетда Елена 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. У якунда бу устунликни қўлдан бой бермади - 6:3

    Икки соату 30 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Рибакина 8 та эйс билан бирга 11 брейк-пойнтнинг 4 тасини ишлатди. Макнелли 2 та эйс ва 3 та брейк билан ажралиб турди.

    Елена Рибакина учинчи босқичда 66-ўринни эгаллаб турган германиялик Ева Лисга қарши кортга чиқади.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!