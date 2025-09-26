Елена Рибакина Пекин турнирининг учинчи босқичига чиқди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 10-ракеткаси Елена Рибакина Пекин (Хитой) WТА 1000 турнирининг учинчи босқичига йўл олди.
Турнирнинг 8-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи иккинчи даврада рейтингда 90-ўринни эгаллаб турган америкалик Кэти Макнеллига қарши кортга чиқди.
Рибакина биринчи сетда ғалаба қозонди - 7:5. Иккинчи бўлимда Макнелли ютди - 6:4. Учинчи, ҳал қилувчи сетда Елена 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. У якунда бу устунликни қўлдан бой бермади - 6:3
Икки соату 30 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Рибакина 8 та эйс билан бирга 11 брейк-пойнтнинг 4 тасини ишлатди. Макнелли 2 та эйс ва 3 та брейк билан ажралиб турди.
Елена Рибакина учинчи босқичда 66-ўринни эгаллаб турган германиялик Ева Лисга қарши кортга чиқади.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева жаҳон рейтингида кўтарилди.