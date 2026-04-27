    Елена Рибакина Мадрид турнирининг тўртинчи босқичига чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Мадрид (Испания) WТА 1000 турнирининг тўртинчи босқичига йўл олди.

    Учинчи босқичда қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 36-ракеткаси, Париж Олимпиадаси чемпиони, хитойлик Чжэн Циньвэнь билан тўқнаш келди.

    Рақиблар илгари тўрт марта тўқнаш келишган ва Рибакина уларнинг учтасида ғалаба қозонган.

    Бу сафар хитойлик теннисчи ўйинни муваффақиятли бошлади - 6:4.

    Иккинчи сетда Рибакина ўйинни ўз қўлига олди - 6:4.

    Қозоғистонлик спортчи учинчи, ҳал қилувчи сетни ғалаба билан якунлади - 6:3

    2 соат 21 дақиқа давом этган кескин курашда Елена 9 та брейк-пойнтдан 4 тасини, шунингдек, 7 та эйсни фойдаланди. Циньвэнь 9 та эйс ва 3 та брейк билан ажралиб турди.

    Елена Рибакина чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 40-ракеткаси латвиялик Елена Остапенко ёки 56-ўринни эгаллаган австриялик Анастасия Потапова билан тўқнаш келади.

    Ўтган йили Е. Рибакина Мадридда учинчи босқичдан ўта олмаган эди. Бу йил у бу натижани яхшилади.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Хитойдаги турнирда чемпион бўлди.

    Бекабат Узаков
