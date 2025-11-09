Елена Рибакина аёллар тенниси тарихида рекорд миқдорда маблағ ишлаб топди
ASTANА. Кazinform — WТА якуний турнирида ғолиб чиққан Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 6-ракеткаси Елена Рибакина рекорд миқдорда пул ишлаб топгани маълум бўлди.
Мусобақа давомида барча бешта учрашувда рақибларини мағлуб этган қозоғистонлик спортчи 5,2 миллион АҚШ доллари миқдорида мукофот олди. Аввалги энг яхши натижа дунёнинг 1-ракеткаси беларуслик Арина Соболенкога тегишли эди. У бу йилги АҚШ очиқ чемпионатида 5 миллион доллар ишлаб топган.
Йилнинг якуний турнирининг финалига чиққан ва Е. Рибакинага ютқазган А. Соболенко 2,6 миллион доллар олади. Елена Рибакинанинг спортдаги фаолиятидаги даромади 24 миллион, А. Соболенконинг кўрсаткичи эса 44 миллион доллардан ошади. Қозоғистонлик теннисчи Ар-Риёддаги тарихий чемпионлигидан сўнг мухлисларига салом йўллади.
— Ҳаммага салом! Қўллаб-қувватлаганингиз учун катта раҳмат. Бу ажойиб ҳафта бўлди. Мен жуда хурсандман! Бу ерга келиб, мени қўллаб-қувватлаганингиз учун яна бир бор миннатдорчилик билдирмоқчиман, — деди Рибакина.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рибакина WТА якуний турнирида ғолиб чиққан биринчи осиёлик теннисчи бўлгани ҳақида хабар берган эдик.
Қасим-Жомарт Тоқаев теннисчи Елена Рибакинани ғалабаси билан табриклаган эди.