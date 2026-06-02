Елдос Сметовнинг Хитойда бўлиб ўтадиган Гран-при турниридаги асосий рақиблари маълум бўлди
ASTANА. Кazinform – Париж Олимпиадаси чемпиони Елдос Сметовнинг Хитойнинг Цингдао шаҳрида бўлиб ўтадиган Гран-при турниридаги асосий рақиблари француз Ромен Валадье-Пикар ва исроиллик дзюдочи Ицхак Ашпиц бўлади, деб хабар беради Sports.kz.
Цингдаодаги турнир Елдос Сметов учун Париж Олимпиадасидаги икки йиллик танаффус ва ғалабадан кейинги биринчи расмий халқаро мусобақа бўлади.
Аввалроқ у май ойи бошида Астана шаҳрида бўлиб ўтган Grand Slam турнирида «Golden Fight» доирасида қисқа кўргазмали беллашув ўтказган эди.
– Олимпиада чемпиони Париж Олимпиадасидан кейин икки йиллик танаффусдан сўнг Хитойда бўлиб ўтадиган Гран-при турнирида татамига қайтади. Ҳозирда унинг энг кучли рақиблари Валадье-Пикар ва Ицхак Ашпиц, — деб хабар беради манба.
Ромен Валадье-Пикар — 60 кг гача бўлган вазн тоифасида Франция терма жамоасининг етакчиларидан бири. У 2025 йилги жаҳон чемпионатининг кумуш медали ва 2023 йилги Европа чемпионатининг бронза медали совриндори.
Ицхак Ашпиц — 18 ёшли спортчи, 2028 йилги Олимпиада олдидан Исроил терма жамоасининг келажакдаги етакчиларидан бири ҳисобланади. Унинг асосий ютуқлари қаторига Grand Slam турнирининг олтин медали, 2026 йилги Тбилисидаги катталар ўртасидаги Европа чемпионатининг бронза медали ва 2023 йилги кадетлар ўртасидаги жаҳон чемпионатидаги ғалаба киради.
Дзюдо бўйича жаҳон Гран-приси 26-28 июнь кунлари Хитойнинг Цингдао шаҳрида бўлиб ўтади.
Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Елдос Сметовнинг 60 кг гача вазн тоифасида иштирок этишини расман тасдиқлади. Қозоғистонлик спортчи турнирни еттинчи рақам остида бошлайди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Грузияда дзюдо бўйича Европа кубогини бешта медаль билан якунлади.