14:10, 14 Август 2025 | GMT +5
Екатерина Таранцева слаломда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг Сиаси шаҳрида слаломда эшкак эшиш бўйича Осиё чемпионати бошланди.
Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, Қозоғистон терма жамоаси мусобақанинг биринчи кунида кумуш медални қўлга киритди.
Байдарканинг яккалик йўналишида мамлакат шарафини ҳимоя қилган Екатерина Таранцева 104,82 натижа билан маррага иккинчи бўлиб етиб келди.
Осиё чемпионати 17 августга қадар давом этади.
