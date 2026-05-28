ЕИФ-2026: Давлат раҳбарлари пойтахтдаги форумда иштирок этмоқда
ASTANA. Kazinform – Бугун пойтахтда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида V Евроосиё иқтисодий форумининг (ЕИФ-2026) ялпи мажлиси бошланди.
Учрашувда Россия Президенти Владимир Путин, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Беларусь Президенти Александр Лукашенко, Арманистон Бош вазири ўринбосари Мгер Григорян, Куба вице-президенти Сальвадор Вальдес Меса, Вьетнам Бош вазири ўринбосари Хо Куок Зунг, Мўғулистон Бош вазири ўринбосари Нямтайширин Номтойбаяр, Евроосиё иқтисодий комиссияси бошқаруви раиси Бақитжан Сағинтаев ва бошқа юқори лавозимли расмийлар иштирок этди.
Астанадаги Конгресс марказида бўлиб ўтаётган форумнинг асосий мавзуси "Глобал рақамли рақобатда ЕОИИ: Сунъий интеллектга устувор аҳамият бериш". ЕИФ-2026 дастури 30 га яқин тадбирдан иборат бўлиб, 4 та тематик блокга бўлинган: "ЕОИИ бозорини ривожлантиришни ўзгартириш", "Евроосиё узлуксизлиги", "ЕОИИ+" ва "Форум доирасидаги тадбирлар".
ЕОИИга аъзо давлатлар раҳбарлари иштирокидаги ялпи мажлис форумнинг асосий тадбирига айланиб бормоқда.
Тадбир ЕОИИга аъзо давлатлар ва учинчи мамлакатларнинг йирик, ўрта ва кичик бизнес раҳбарлари, давлат ҳокимияти органлари ва халқаро ташкилотлар вакиллари учун мўлжалланган.
Эслатиб ўтамиз, биринчи ЕИФ 2022 йил май ойида Бишкекда, иккинчи форум 2023 йилда Москвада, учинчи форум 2024 йил сентябрь ойида Ереванда ва тўртинчиси 2025 йил июнь ойида Минскда бўлиб ўтган эди. V ЕИФ шу йилнинг 28-29 май кунлари Астанада ташкил этилган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ пойтахтда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин "Қозоғистон ва Россия халқлари ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничиликнинг етти тамойили тўғрисида" қўшма баёнотни имзоладилар.