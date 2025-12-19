ЕИ учинчи мамлакатларда қочқинларни қабул қилиш марказлари тўғрисидаги қонунни қабул қилади
ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқига аъзо 27 давлат ва Европа Парламенти вакиллари мигрантлар учун бошпана бериш тартиб-қоидаларини янада қатъийлаштирадиган ва "хавфсиз учинчи мамлакатлар" тушунчасини кенгайтирадиган янги қонун бўйича келишувга эришдилар. Бу ҳақда DW хабар берди.
Европа тузилмаларига кўра, янги қонун Европа Иттифоқига аъзо давлатларга Европадан ташқаридаги хавфсиз мамлакатлар билан шартномалар тузиш ва Иттифоқдан ташқарида бошпана бериш тўғрисидаги аризаларни кўриб чиқиш имконини беради. Йил охиригача Европа Иттифоқи Кенгашига раислик қилувчи Даниянинг иммиграция ва интеграция вазири Расмус Стоклунднинг сўзларига кўра, ушбу ташаббус Европа Иттифоқидан ташқарида кўриб чиқиш тартиб-қоидалари учун ҳуқуқий асос яратади.
Янги норма Европа Иттифоқидан ташқаридаги хавфсиз мамлакатлар фуқароларининг аризаларини қайтаришни осонлаштиради. Ариза берувчининг борадиган мамлакат билан тўғридан-тўғри алоқаси энди мажбурий шарт эмас. Бу учинчи мамлакатларда қабул қилиш ва қайтариш марказларини яратиш учун йўл очади.
Мисол сифатида Италиянинг Албаниядаги марказларга мигрантларни жойлаштириш ташаббусини келтириш мумкин. Шунга ўхшаш чоралар Угандада марказ очиш имкониятини аллақачон баҳолаган Нидерландия томонидан муҳокама қилинмоқда. Германия ҳам ташаббусга қўшилишни кўриб чиқмоқда.
Ҳужжатга кўра, бошпана изловчилар илгари бормаган мамлакатларга депортация қилиниши мумкин ва аризалари рад этилганлар апелляциялари кўриб чиқилаётган пайтда автоматик равишда Европа Иттифоқида қола олмайдилар.
Бундан ташқари, биринчи марта хавфсиз келиб чиқиш мамлакатларининг ягона рўйхати тузилади. Унга Миср, Марокаш, Тунис, Ҳиндистон, Косово, Бангладеш ва Колумбия кириши керак. Ушбу мамлакатлар фуқароларига тўғридан-тўғри чегараларда ва транзит зоналарида тезлаштирилган процедуралар тақдим этилади. Агар уруш бўлмаса ёки инсон ҳуқуқларига тизимли таҳдид бўлмаса, Европа Иттифоқига аъзо бўлиш учун ариза топширган мамлакатлар ҳам хавфсиз мамлакатлар деб ҳисобланади.
