ЕИ сунъий интеллект бўйича махсус вакил тайинлашни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — Европа Комиссияси ташқи лоббичилик ва саноат сиёсатини ишлаб чиқиш учун сунъий интеллект бўйича махсус вакил тайинлаш ғоясини кўриб чиқмоқда, деб хабар беради Кazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Европа Комиссияси яқинда сунъий интеллект бўйича махсус вакил тайинлаши мумкин, аммо унинг ҳақиқий ваколатлари доираси номаълумлигича қолмоқда.
Бу ғоя ўтган ҳафта Европа Комиссияси Президенти Урсула фон дер Ляйен томонидан Европа саноатчиларининг давра суҳбати доирасида йирик Европа компаниялари раҳбарлари билан учрашувда тилга олинган эди.
Европа Комиссиясининг ўзида ҳам бундай вакилнинг айнан нима қилиши номаълум. Европа Иттифоқи терминологиясида элчилар одатда юқори даражадаги музокаралар олиб борадиган ёки муайян мавзулар ва минтақаларни назорат қиладиган юқори мартабали дипломатлардир.
Бироқ, янги сунъий интеллект бўйича махсус вакил нафақат Европа Иттифоқини ташқи томондан, масалан, Силикон водийсига ташриф буюриш орқали вакиллик қилиши, балки Европа Иттифоқининг саноат сиёсатига янги туртки бериши, жумладан, сунъий интеллект гигафабрикалари ёки илғор сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш учун кенг кўламли марказларни яратиши кутилмоқда.
Ушбу ташаббус Европа бизнеслари томонидан амалга оширишнинг суст суръати ва бундай қиммат инфратузилма лойиҳаларига ажратилган молиявий ресурсларнинг чекланганлиги сабабли аллақачон танқид қилинган.
Бу эълон Европа Иттифоқи қонун чиқарувчилари ушбу технологияни тартибга солувчи асосий умумевропа қонуни бўлган Сунъий интеллект тўғрисидаги қонунни ислоҳ қилишни якунлаганларидан бир неча кун ўтгач эълон қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда мактаб ўқувчилари ёзда сунъий интеллектни бепул ўрганиш имконига эга бўлади.