ЕИ саммитларига TikTok ва YouTube блогерларини киритиш таклиф қилинди
ASTANА. Кazinform – Европа Иттифоқи TikTok ва YouTube платформаларидан инфлюенсерларни алоҳида вазирликларнинг саммитлари ва йиғилишларига киритишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Politico Брюсселдаги манбаларга таяниб хабар берди.
Ташаббусга кўра, TikTok ва YouTube вакиллари Брюсселдаги Европа Иттифоқи Кенгашининг штаб-квартирасига киришлари мумкин. Ҳозирда ушбу бинода фақат Европа Иттифоқи институтларида аккредитациядан ўтган журналистлар ишлайди.
Бироқ, инфлюенсерлар учун жиддий чеклов мавжуд. Уларга Европа Иттифоқи мамлакатлари вазирлари ва раҳбарларига савол бериш тақиқланади.
Манбаларга кўра, Брюсселдаги ахборот масалалари бўйича ишчи гуруҳда лойиҳанинг муҳокамаси дипломатларни ҳайратда қолдирди. Баъзилар июль ойида бошланадиган Европа Иттифоқи Кенгаши ташаббусидан "жуда ҳайратда" эканликларини айтишди.
Исмини ошкор қилмасликни сўраган дипломатик корпуснинг баъзи вакиллари блогерларни бундай тадбирларга жалб қилишда ҳеч қандай амалий фойда кўрмасликларини айтишди. Уларнинг фикрича, инфлюенсерлар Европа Иттифоқи Кенгашининг тузилиши ва фаолиятини етарлича тушунмасликлари мумкин.
Лойиҳа Халқаро матбуот ассоциацияси томонидан ҳам танқид қилинди. Ташкилот вакиллари аккредитациядан ўтган журналистлардан фарқли ўлароқ, инфлюенсерлар "мақтовга сазовор материаллар учун ким тўлаётганини ошкор қилишга мажбур эмасликларини" таъкидладилар.
Ҳатто муҳокама даврида ҳам ташаббус журналистика ва инфлюенсер маданиятининг кесишиши, шунингдек, сиёсий жараёнларни ёритишда шаффофлик масалалари ҳақида мунозараларга сабаб бўлди.
