ЕИ мобил алоқа тармоқларида Huawei ва ZTE ускуналарига тақиқ қўяди
АSTANА. Kazinform — Европа Иттифоқи Хитойнинг Huawei ва ZTE компаниялари ускуналарини ЕИ давлатларининг мобил алоқа тармоқларидан тўлиқ олиб ташлашга тайёрланмоқда, деб хабар беради BILD.
Еврокомиссия хавфли деб ҳисобланган хорижда ишлаб чиқарилган ускуналардан фойдаланишни қонуний тарзда тақиқлаш имконини берадиган ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш ниятида эканини маълум қилди.
Брюссель бу чораларнинг асосий сабаблари айрим етказиб берувчилар томонидан эҳтимолий жосуслик ва диверсияга оид хавотирлар эканини таъкидлайди. «Хавф даражаси юқори» тоифадаги компаниялар махсус рўйхатга киритилади. Уларнинг ускуналаридан телекоммуникация тармоқларида фойдаланиш тақиқланади, мавжуд ускуналарни демонтаж қилиш ва уларни муқобил ечимлар билан алмаштириш талаб қилинади.
Келажакда Европа Иттифоқи хавфларни баҳолашнинг ўхшаш механизмларини фақат 5G тармоқларига эмас, балки бошқа муҳим секторларга, жумладан, энергетика, транспорт инфратузилмаси ва соғлиқни сақлаш объектларига ҳам тарқатишни режалаштирмоқда. Хавфсизлик ҳақидаги мунозаралар давом этаётганига қарамай, Huawei ва ZTE ускуналари Германияда ва ЕИнинг бир неча бошқа давлатларида кенг қўлланилади. Асосий хавотирлар Хитой ҳукуматининг ушбу компаниялар фаолиятига эҳтимолий таъсирига қаратилган.
Еврокомиссия кўплаб давлатлар аввал хитойлик етказиб берувчилардан воз кечиш бўйича таклифларни эътиборсиз қолдирганини тан олади, аммо янги ҳуқуқий тизим бундай талабларни Иттифоқнинг барча аъзолари учун мажбурий қилишга мўлжалланган.
