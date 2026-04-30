ЕИ Меtани ижтимоий тармоқларда болаларни ҳимоя қилиш қоидаларини бузганликда айблади
ASTANА. Кazinform — Европа Комиссияси Meta Platforms компаниясини Instagram ва Facebookда болаларни етарли даражада ҳимоя қилмаганликда айблади. Регуляторнинг сўзларига кўра, бу Европа Иттифоқининг рақамли қоидаларини бузади, деб хабар беради Euronews.
Европа Комиссиясининг маълумотларига кўра, чекловларга қарамай, 13 ёшгача бўлган болалар платформалардан кенг фойдаланмоқда. Регулятор уларнинг улушини тахминан 10-12 фоиз деб баҳоламоқда.
Компания қоидаларига кўра, хизматлардан фақат 13 ёшдан ошганлар фойдаланиши мумкин. Бироқ, комиссия ёшни текшириш тизими заиф эканлигини таъкидлади. Фойдаланувчилар туғилган саналарини тасдиқлай олмаслиги мумкин.
Регуляторнинг таъкидлашича, Меtа ижтимоий тармоқларнинг болаларга таъсири ҳақидаги илмий маълумотларни ҳисобга олмасдан ҳаракат қилган. Бу контент ва тавсия алгоритмларининг салбий таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Бироқ, Меtа бу топилмаларга қўшилмади. Компания вояга етмаган фойдаланувчиларнинг аккаунтларини аниқлаш ва ўчириш учун воситалардан фойдаланишини айтди. Шунингдек, у назоратни кучайтиришга ваъда берди.
Агар айбловлар тасдиқланса, компания глобал айланмасининг 6 фоизигача, яъни миллиардлаб еврога тенг миқдорда жаримага тортилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ суди қарорига кўра, Googlе ва Меtа ижтимоий тармоқларга қарамлик учун 6 миллион доллар тўлайди.