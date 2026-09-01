eGovда одам касалхонага ётқизилган тақдирда қариндошларига хабар бериш хизмати ишга туширилди
ASTANА. Кazinform — Энди eGov орқали одам касалхонага ётқизилган тақдирда кимга хабар берилишини олдиндан танлашингиз мумкин, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
eGov.kz электрон портали ва eGov Mobile мобил иловасида шошилинч касалхонага ётқизиш ҳақида билдиришномаларни юбориш учун янги бепул хизмат ишга туширилди.
— Агар бирор киши йўл-транспорт ҳодисасига учраса, тўсатдан ўзини ёмон ҳис қилса ёки бошқа сабабга кўра касалхонага ётқизилса ва қариндошлари билан мустақил равишда боғлана олмаса, энди у томонидан танланган қариндошларига унинг касалхонага ётқизилганлиги ҳақида хабар бериш мумкин. Шу мақсадда eGov порталида “Касалхонага ётқизилган тақдирда хабар бериш учун ишончли контактларни рўйхатдан ўтказиш” номли янги хизмат пайдо бўлди. Фойдаланувчи касалхонага ётқизилган тақдирда хабарнома юбориладиган учта ишончли шахсни кўрсатиши мумкин, — дейилади хабарда.
Янги хизмат Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлигининг қўшма иши доирасида жорий этилди. Ушбу ечим шошилинч касалхонага ётқизилган тақдирда олдиндан хабардор қилиниши керак бўлган одамлар рўйхатини белгилаш имконини беради.
eGov.kz порталида:
* порталга кириш;
* “Касалхонага ётқизилган тақдирда хабар бериш учун ишончли контактларни рўйхатдан ўтказиш” хизматини танлаш;
* ишончли шахснинг ШИРини кўрсатиш.
Ишончли контакт 18 ёшдан катта бўлиши ва Мобил фуқаролар маълумотлар базасида рўйхатдан ўтган бўлиши керак.
— Кейин фойдаланувчи шахсий маълумотларни қайта ишлашга ва соғлиғи ҳолати ҳақида маълумот беришга розилигини тасдиқлайди ва сўров юборади. Кўрсатилган шахс рўйхатдан ўтишни тасдиқлаш ёки рад этиш таклифи билан SМS-хабар олади. Тасдиқлаш учун жавоб SМS орқали 911 кодига, рад этиш учун эса 912 кодига юборилиши керак. Қарор қабул қилиш учун беш соатгача вақт берилади. Агар ишончли контакт рўйхатдан ўтишни тасдиқласа, фойдаланувчи сўровни имзолайди. Шундан сўнг, рўйхатдан ўтган контакт ҳақидаги маълумотлар Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ахборот тизимига ўтказилади, — дейилади хабарда.
eGov Mobile иловасида хизмат “Давлат хизматлари” → “Соғлиқни сақлаш” бўлимида жойлашган.
Фойдаланувчи ишончли контактларни рўйхатдан ўтказиш хизматини танлаши ва юқорида тавсифланган процедурадан ўтиши керак. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ахборот тизимида аризани қайта ишлаш 10 дақиқагача вақтни олади.
Рўйхатдан ўтишнинг жорий ҳолати eGov.kz порталидаги "Менинг профилим — Шахсий кабинет" бўлимида ва eGov Mobile иловасидаги "Билдиришномалар — Шахсий кабинет тарихи" бўлимида кўрсатилади.
Шуни таъкидлаш керакки, хизмат яқинларига вазият ҳақида тезроқ маълумот олиш ва бемор ёки тиббий ташкилот билан ўз вақтида боғланиш имконини бериш учун яратилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон тарихда биринчи марта Жаҳон соғлиқни сақлаш Ассамблеясининг А қўмитасига раислик қилди.