Эбола эпидемияси: Угандада 100 дан ортиқ одам карантинга олинди
ASTANА. Кazinform — Уганда расмийлари Эбола тарқалишининг олдини олиш учун 100 дан ортиқ одамни карантинга олди, деб хабар беради Report.
Изоляция қилинган одамлар доимий тиббий назорат остида ва инфекция аломатлари мунтазам равишда текширилади.
Расмийлар вазият назорат остида эканлигини таъкидлаб, мамлакатнинг аввалги тажрибаси уларга ҳозирги таҳдидга самарали жавоб беришга ёрдам беришини таъкидладилар.
Ҳозирги эпидемиянинг маркази Конго Демократик Республикасининг шарқида, Уганда билан чегарадош Итури провинциясида жойлашган.
Аввалроқ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Конго Демократик Республикаси ва Угандада Эбола эпидемияси туфайли халқаро фавқулодда ҳолат эълон қилган эди.
Маҳаллий хизматларнинг маълумотларига кўра, Конгода 500 дан ортиқ эҳтимолий инфекция ҳолатлари ва мамлакатда 130 дан ортиқ ўлим ҳолатлари қайд этилган. Угандада битта тасдиқланган ҳолат ва битта ўлим ҳолати қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, Конгонинг Касаи провинциясида Эбола вируси авж олди.