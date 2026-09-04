Дзюдо бўйича 2028 йилги жаҳон чемпионати қаерда ўтказилади
ASTANA. Kazinform — Дзюдо бўйича 2028 йилги жаҳон чемпионати Швейцариянинг Лозанна шаҳрида ўтказилади.
Жаҳон чемпионатини ўтказиш бўйича расмий келишув Лозаннадаги Grand Slam турнири давомида имзоланди.
Лозанна 55 йилдан сўнг яна жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади. Бунга қадар Швейцария шаҳрида жаҳон чемпионати 1973 йилда ўтказилган. Ўша пайтда медаллар фақат эркаклар ўртасида ўйналган.
2028 йилги турнир Лос-Анжелес Олимпиадаси арафасида бўлиб ўтади. Жаҳон чемпионати Олимпия ўйинларига саралаш босқичларидан бири бўлади.
Эслатиб ўтамиз, 2027 йилги жаҳон чемпионати Қозоғистонда ўтказилади. Йирик мусобақа Астана шаҳрида ташкил этилади ва 2028 йилги Олимпия ўйинларига йўлланма берадиган саралаш мусобақаларидан бири бўлади.