KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади

    ASTANА. Каzinform — Қозоғистон дзюдо федерацияси Бокуда (Озарбайжон) бўлиб ўтадиган катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этадиган полвонлар рўйхатини эълон қилди.

    Дзюдо бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
    Фото: Қозоғистон дзюдо федерацияси

    Жаҳон чемпионатида мамлакат шарафини 15 нафар дзюдочи ҳимоя қилади.

    Эркаклар:

    • 60 кг гача: Аман Бақитжан, Шерзод Давлатов;
    • 66 кг гача: Нурқанат Серикбаев, Асилжан Жубатқанов;
    • 73 кг гача: Есет Қуанов, Ансарбек Ғайнуллин;
    • 81 кг гача: Жалғас Қайролла, Абилайхан Жубаназар;
    • 90 кг гача: Данил Крилов.

    Аёллар:

    • 48 кг гача: Абиба Абужақинова, Ғалия Тинбаева;
    • 63 кг гача: Эсмигул Қуюлова;
    • 78 кг гача: Аруна Жангелдина;
    • 78 кг дан юқори: Ақерке Рамазанова, Камила Берлиқаш.

    Қозоғистонликлар якка ва аралаш жамоавий баҳсларда иштирок этадилар.

    Шуни таъкидлаш жоизки, жаҳон чемпионати 4-11 октябрь кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги Осиё ўйинларида кураш бўйича Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Дзюдо Жаҳон чемпионати Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф