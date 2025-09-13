Дзюдо бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси 5 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Дзюдо бўйича Қозоғистон ёшлар терма жамоаси Осиё чемпионатининг иккинчи кунида 1 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
Терма жамоадан Инжу Жумажан (57 кг) олтин, Тоғжан Толебай (70 кг дан юқори) кумуш, Ерасил Болатбек (81 кг), Улдана Қожаназарова (70 кг), Ердаулет Жумабай (90 кг) бронза медалига сазовор бўлди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 11 сентябрда Фархат Зейнолла (50 кг) терма жамоа сафидан чемпион бўлган бўлса, Бекнур Амангелди (55 кг), Танжариқ Моминтай (60 кг), Заманбек Бақтиғали (66 кг) кумуш медални қўлга киритган эди.
Кучли учликни Абиш Пердали (50 кг), Аслан Ерғалиев (55 кг), Зере Талғатқизи (40 кг), Аяжан Ринатқизи (48 кг) ва Жанайим Маратбек (52 кг) якунлади.
Шу тариқа Қозоғистон терма жамоаси жами 2 та олтин, 4 та кумуш ва 8 та бронза медали билан умумий медаллар жадвалида 3-ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати Индонезия пойтахти Жакарта шаҳрида бўлиб ўтмоқда. Қитъа чемпионатида 21 та давлатдан 200 нафарга яқин татами устаси ғолиблик учун куч синашмоқда.