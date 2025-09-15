Дзюдо бўйича Қозоғистон ёшлар терма жамоаси Осиё чемпионатини муваффақиятли якунлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг дзюдо бўйича ёшлар терма жамоаси Осиё чемпионатини 12 та медаль билан якунлади.
Индонезия пойтахти Жакарта шаҳрида ўтказилган қитъа чемпионатида қозоғистонлик спортчилар 1 та олтин, 4 та кумуш ва 7 та бронза медални қўлга киритди.
Терма жамоадан Инкар Қуралбай (48 кг) чемпион, Қайрат Женисули (60 кг), Сапарғали Салхан (81 кг), Егор Раков (90 кг), Шинар Битимбай (70 кг) кумуш, Ерасил Ержанов (66 кг), Ернар Кенесхан (73 кг), Ерасил Нуртаза (100 кг), Бейбарис Султан (100 кг дан юқори), Сара Шугаева (52 кг), Томирис Ерғали (78 кг), Коркем Бақитбек (78 кг дан юқори) бронза медали соҳиби бўлди.
Эслатиб ўтамиз, дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси жами 2 та олтин, 4 та кумуш ва 8 та бронза медали билан умумий медаллар жадвалида 3-ўринни эгаллади.
Терма жамоадан Инжу Жумажан (57 кг) ва Фархат Зейнолла (50 кг) чемпион бўлган бўлса, Тоғжан Толебай (70 кг дан юқори), Бекнур Амангелди (55 кг), Танжариқ Моминтай (60 кг), Заманбек Бақтиғали (66 кг) кумуш медални қўлга киритди.
Шунингдек, Абиш Пердали (50 кг), Аслан Ерғалиев (55 кг), Зере Талгатқизи (40 кг), Аяжан Ринатқизи (48 кг) ва Жанайим Маратбек (52 кг), Ерасил Болатбек (81 кг), Улдана Қожаназарова (70 кг), Ердаулет Жумабай (90 кг) бронза медалига сазовор бўлди.