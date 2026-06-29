Дзюдо бўйича Европа кубогида Ғалимжан Қирикбай чемпион бўлди
ASTANA. Kazinform - Чехия пойтахти Прагада бўлиб ўтган эркаклар ва аёллар ўртасидаги дзюдо бўйича Европа кубогида Қозоғистон олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди.
Курашчилар 100 кг дан юқори вазн тоифасида қўш мукофотга сазовор бўлди. Финалда қозоғистонлик полвонлар куч синашди.
Мусобақа давомида Ғалимжан Қириқбай олтин, Жантилек Нуртилекули кумуш медални қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, бунгача 60 килограмм вазн тоифасида Қозоғистон номидан иштирок этган Шерзод Давлатов финалда франциялик Ян Мотоли Бонгамбени мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритган эди.
66 килограмм вазнда юрт шарафини ҳимоя қилган яна бир ҳамюртимиз Нурадил Алжан бронза медалига сазовор бўлди.
Ушбу мусобақада 38 давлатдан 412 татами устаси иштирок этмоқда.