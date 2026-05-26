Душанбеда сув фестивали бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Душанбеда бўлиб ўтган 4-чи Халқаро сув конференцияси доирасида "Сув фестивали" ташкил этилди, деб хабар беради Kazinformнинг мухбири.
Фестивалнинг асосий мақсади - жамоатчилик эътиборини сув инсон ҳаёти учун жуда муҳим ресурс эканлигига ва музликларнинг тоза ичимлик сувининг асосий манбаи сифатидаги аҳамиятига қаратишдир.
Тадбир давомида сув ресурсларидан эҳтиёткорлик ва масъулият билан фойдаланиш ҳамда уларни келажак авлодлар учун сақлаб қолиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилди.
Наврўзгоҳ маданият ва кўнгилочар боғида конференция меҳмонлари ва иштирокчиларига Тожикистон тарихи ва маданияти таништирилди.
Дастурда халқ ҳунармандчилиги кўргазмаси, тожик халқи ва дунё халқларининг миллий таомлари ҳамда мамлакатнинг таниқли санъаткорлари иштирокидаги концерт дастури намойиш этилди.
Душанбеда аккредитациядан ўтган дипломатик миссиялар ҳам фестивалда фаол иштирок этди.
Ҳар бир мамлакат ўз маданиятининг ўзига хослигини намойиш этди ва меҳмонларга ўзларининг миллий турмуш тарзи ва анъаналарини намойиш этиш имкониятини берди.
Аввалроқ Душанбеда бўлиб ўтадиган тўртинчи халқаро сув конференциясида 30 дан ортиқ мамлакатдан 2,5 мингдан ортиқ делегат иштирок этиши ҳақида хабар берилган эди.