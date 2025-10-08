Душанбе МДҲ Давлат раҳбарлари саммити ва “Марказий Осиё-Россия” учрашувига қандай тайёргарлик кўрмоқда
ASTANA. Kazinform - Душанбеда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Давлат раҳбарлари саммити ва “Марказий Осиё-Россия” йиғилишига мезбонлик қилишга тайёргарлик кўрилмоқда. Ушбу муҳим сиёсий воқеалар арафасида Тожикистон пойтахти ўзгариб, унинг аҳолиси ва меҳмонларига байрамона кайфият бағишлади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Шаҳарнинг диққатга сазовор жойлари, жумладан парламент ва ҳукумат бинолари, Садриддин Айний номидаги опера ва балет театри ёнидаги майдонлар катта ҳажмдаги гулли иншоотлар билан безатилган.
Шаҳар маъмуриятининг таъкидлашича, гулзорлар нафақат пойтахтни кўркамлаштирибгина қолмай, балки Тожикистоннинг меҳмондўстлигини ҳам ифодалайди.
Душанбеда 8-12 октябрькунлари бўлиб ўтадиган муҳим сиёсий воқеалар муносабати билан транспорт ҳаракати вақтинча чекланади, йирик савдо марказлари, бозорлар ва масжидлар ёпилади.
Аввал Тожикистон пойтахти октябрь ойида муҳим халқаро тадбирларга мезбонлик қилиши ҳақида хабар берган эдик. 9-10 октябрь кунлари Душанбеда МДҲ саммити ва “Марказий Осиё-Россия” форматидаги йиғилиш бўлиб ўтади.