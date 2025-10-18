Дунёнинг энг қиммат автомобиль брендлари эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Глобал бренд қийматининг йиллик тадқиқоти Interbrand консалтинг компанияси томонидан чоп этилди. Бутун дунё автомобиль ишлаб чиқарувчилари орасида Toyota бренд қиймати бўйича етакчига айланди, деб хабар беради Kazinform.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Toyota бренди қиймати 2020 йилдан буён барқарор равишда ўсиб боряпти: 51,6 миллиард долларни ташкил этган бўлса, 2025 йилга келиб у 74,2 миллиард долларга етиши кутилмоқда, бу ҳар йили 2 фоизга ўсишни англатади.
Йил давомида 15% қийматини йўқотган Mercedes-Benz иккинчи ўринни эгаллади ва 50,1 миллиард доллар қиймати билан глобал брендлар рейтингида 10-ўринни эгаллади. BMW учинчи ўринни эгаллаб, 10 фоизга пасайиб, қиймати 46,8 миллиард доллар ва 14-ўринни эгаллади.
25 та энг қиммат автомобиль брендлари орасида фақат Tesla 25-ўринни эгаллаб турибди.
Охирги йил давомида унинг қиймати 35 фоизга тушиб, 29,5 миллиард долларни ташкил этди.
Ушбу пасайиш тенденцияси 2023 йилдан бери кузатилмоқда.
Қизиғи шундаки, рўйхатда бирорта ҳам классик Америка автомобиль бренди мавжуд эмас, бир нечта Хитой автомобиллари мавжуд.