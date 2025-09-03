Дунёдаги энг катта айсбергнинг майдони минг квадрат километрга қисқарди
ASTANA. Kazinform — Дунёдаги энг катта айсберг А23а уч ёз ойи давомида минг квадрат километрга яқин майдонни йўқотди, деб хабар беради Арктика ва Антарктика тадқиқот институти.
“Айсбергдан ҳар бири 60 дан 300 квадрат километргача бўлган уч бўлак муз парчаланиб кетди. Июнь ойининг бошида А23а майдони 2730 квадрат километрни ташкил этди, бу Россия пойтахти Москванинг ўлчамига тенг. Сентябрь ойи бошида айсбергнинг майдони 1750 квадрат километрга баҳоланган (Санкт-Петербург ҳудуди билан солиштириш мумкин)”,- деб хабар берди Арктика ва Антарктика тадқиқот институти.
1 сентябрь ҳолатига кўра, айсберг Атлантика океанидаги Жанубий Жоржия оролидан 70 километр шимолда сузиб юрган.
А23а айсберги 1986 йилда Ғарбий Антарктидадаги Фильхнер муз токчасининг ташқи четидан ажралиб чиқди. Ўша пайтда унинг майдони 4170 квадрат километрга баҳоланган. У 30 йилдан ортиқ вақт давомида марказий Уэддел денгизининг саёз қисмида сузиб юрган, кейин Антарктида қирғоқлари бўйлаб ҳаракатлана бошлаган ва 2023 йил ноябрь ойи ўрталарида океанга тушган. Айсберг ҳаракатда давом этган ва 2025 йил бошида Жанубий Жоржияга яқинлашган.