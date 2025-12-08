Дунёдаги биринчи бутунлай овоз билан бошқариладиган смартфон Хитойда намойиш этилди
ASTANA. Kazinform —TikTok ишлаб чиқувчиси — Хитой технология компанияси ByteDance ўзининг АI овозли ёрдамчисини биринчи марта смартфонда тақдим этди, деб хабар беради Каzinform агентлиги SCMPга таяниб.
Муҳандислик прототипи сифатида тақдим этилган ва фақат онлайн буюртма бериш учун мавжуд бўлган Nubia M153 модели Doubao Mobile Assistant операцион тизими туфайли катта қизиқиш уйғотди.
АI ёрдамчиси контентни қидириш, ресторанларни брон қилиш ва расмларни таҳрирлаш каби бир қатор кундалик вазифаларни овозли буйруқ билан бажаради.
Another DeepSeek moment. This is the world's first actual smart phone. It's an engineering prototype of ZTE's Nubia M153 running ByteDance's Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,…
Смартфон сотувнинг биринчи кунида 3499 юанга (494 АҚШ доллари) сотилиб кетди. Фойдаланувчилар қурилмани синаб кўришни жуда хоҳлашди, бу уларнинг телефонларидан фойдаланиш усулини ўзгартириши мумкин эди.
Лойиҳа смартфонлар бозорида муҳим воқеага айланди, чунки асосий қизиқиш омили моделнинг аппарати эмас, балки унинг дастурий таъминот имкониятлари эди.
ZTE билан ҳамкорликда Doubao Mobile Assistantнинг ишга туширилиши ByteDance компаниясининг смартфонлар сунъий интеллект бозоридаги рақобат кучайиб бораётган бир пайтда мобил саноатдаги иштирокини кенгайтириш йўлидаги яна бир қадамини англатади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Alibaba компанияси DeepSeek билан солиштириш мумкин бўлган СИ моделини чиқаргани ҳақида хабар берган эдик.