Дунёда кўчиб ўтиш учун энг қулай мамлакатлар рейтинги эълон қилинди
Remitly компанияси 2026 йилги иммиграция индекси ҳисоботини эълон қилди. Унда 82 та мамлакат яшаш қиймати (озиқ-овқат, ижара ҳақи, ипотека ва харид қобилияти), маданий муҳит, таълим тизими, бахт даражаси, соғлиқни сақлаш, хавфсизлик ва даромад даражаси каби 34 та кўрсаткич бўйича баҳоланган.
Швейцария бу йилги рейтингда биринчи ўринни эгаллади, бир йил олдин эса у иккинчи ўринда бўлган.
Remitly ҳисоботига кўра, Швейцария ўзининг юқори даромад салоҳияти (мамлакат бу кўрсаткич бўйича дунёда биринчи ўринда), тиббий хизмат ва юқори хавфсизлик стандартлари билан ажралиб туради.
Швейцариядан кейин ўтган йили етакчиликдан сўнг иккинчи ўринни эгаллаган Исландия туради.
Remitly шимолий мамлакатнинг юқори даромад салоҳияти, юқори хавфсизлик даражаси ва яхши экологик кўрсаткичларини таъкидлаб, рейтингда пасайишни халқаро мактаблар сонининг қисқариши билан изоҳлаган.
Люксембург юқори даромад, юқори хавфсизлик даражаси ва яхши ташкил этилган жамоат транспорти туфайли рўйхатда учинчи ўринни эгаллади. Бу мамлакатни «Европанинг айнан марказида барқарорлик, мобиллик ва юқори турмуш даражасини» изловчилар учун ўзига хос жозибадор қилди.
Австралия биринчи «бешлик»ка кирган ягона Европа бўлмаган мамлакат бўлиб, у «меҳмондўст муҳожирлар жамоаси, яхши даромад имкониятлари ва табиат қўйнида дам олиш турмуш тарзи» туфайли тўртинчи ўринни эгаллади.
Рўйхатда бешинчи ўринда Германия туради. Remitly уни «Европанинг энг йирик иқтисодиётида имкониятлар изловчи муҳожирлар учун ишончли танлов, кучли меҳнат ҳуқуқлари ва узоқ муддатли карьера истиқболлари билан» деб таърифлайди.
Мамлакатда шунингдек кўчмас мулк жиҳатидан энг арзон айрим шаҳарлар ҳам жойлашган.
Кўчиб ўтиш учун энг қулай 10 та мамлакат:
- Швейцария
- Исландия
- Люксембург
- Австралия
- Германия
- Ирландия
- АҚШ
- Дания
- Норвегия
- Испания